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Кривцов: Во Львове больше людей болело за Динамо
Хотя и негативного отношения к горнякам не было
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "
"Я не слышал и не видел своими глазами того, что чувствовали жители Луганска и Донецка восемь лет. За две недели до этих событий я уже был в отпуске – находился в Запорожье. Я не слышал тогда бомб или ракет – только читал в новостях. Но 24 февраля со своей семьей все это увидел и услышал. Это очень страшно.
Мы начали играть во Львове. Сначала очень хорошо к нам относились, все было хорошо, и люди приходили. Потом в принципе никакого плохого отношения со стороны болельщиков к нам не было, но стало все меньше и меньше народу ходить на наши матчи.
Отношение львовян к нам было достаточно хорошим. Мы сразу думали, что может быть какое-то негативное отношение, но я на себе такого не чувствовал. Да, были моменты, когда мы играли нашу домашнюю встречу с "Динамо", и нас освистывали, когда мы выходили на разминку. Больше людей болело за "Динамо", но это их фансекторы, которые дружат между собой (фанаты "Динамо" и "Карпат", – прим.). Мы это понимаем", – сказал Кривцов.
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