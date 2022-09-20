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Кривцов: Во Львове больше людей болело за Динамо

Премьер-лига
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Хотя и негативного отношения к горнякам не было

Кривцов: Во Львове больше людей болело за Динамо

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о переезде команды во Львов в 2014 году.

"Я не слышал и не видел своими глазами того, что чувствовали жители Луганска и Донецка восемь лет. За две недели до этих событий я уже был в отпуске – находился в Запорожье. Я не слышал тогда бомб или ракет – только читал в новостях. Но 24 февраля со своей семьей все это увидел и услышал. Это очень страшно.

Мы начали играть во Львове. Сначала очень хорошо к нам относились, все было хорошо, и люди приходили. Потом в принципе никакого плохого отношения со стороны болельщиков к нам не было, но стало все меньше и меньше народу ходить на наши матчи.

Отношение львовян к нам было достаточно хорошим. Мы сразу думали, что может быть какое-то негативное отношение, но я на себе такого не чувствовал. Да, были моменты, когда мы играли нашу домашнюю встречу с "Динамо", и нас освистывали, когда мы выходили на разминку. Больше людей болело за "Динамо", но это их фансекторы, которые дружат между собой (фанаты "Динамо" и "Карпат", – прим.). Мы это понимаем", – сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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