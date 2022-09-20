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Шахтер потренировался без сборников. 13 игроков юношеской команды в составе
Тренировочный процесс продолжается
shakhtar.com
Во вторник, 20 сентября, "
В отсутствии сборников с первой командой занимались 13 игроков юношеского состава: Твардовский, Булеза, Савченко, Роспутько, Дрозд, Янович, Лосенко, Сигеев, Хромей, Глущенко, Пушкарев, Погорелый, Ющенко.
Сессия стартовала в тренажерном зале, после чего продолжилась на поле. Футболистов ожидали разминка, квадраты, упражнения на тактику и двусторонка на полполя.
Отмечается, что в ближайшие дни "горняки" будут работать в режиме одно- и двухразовых тренировок.
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