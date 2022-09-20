  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер потренировался без сборников. 13 игроков юношеской команды в составе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер потренировался без сборников. 13 игроков юношеской команды в составе

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренировочный процесс продолжается

Шахтер потренировался без сборников. 13 игроков юношеской команды в составе

shakhtar.com

Новина українською

Во вторник, 20 сентября, "Шахтер" провел тренировку в Варшаве.

В отсутствии сборников с первой командой занимались 13 игроков юношеского состава: Твардовский, Булеза, Савченко, Роспутько, Дрозд, Янович, Лосенко, Сигеев, Хромей, Глущенко, Пушкарев, Погорелый, Ющенко.

Сессия стартовала в тренажерном зале, после чего продолжилась на поле. Футболистов ожидали разминка, квадраты, упражнения на тактику и двусторонка на полполя.

Отмечается, что в ближайшие дни "горняки" будут работать в режиме одно- и двухразовых тренировок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде