Шахтер потренировался без сборников. 13 игроков юношеской команды в составе

Во вторник, 20 сентября, " Шахтер " провел тренировку в Варшаве.

В отсутствии сборников с первой командой занимались 13 игроков юношеского состава: Твардовский, Булеза, Савченко, Роспутько, Дрозд, Янович, Лосенко, Сигеев, Хромей, Глущенко, Пушкарев, Погорелый, Ющенко.

Сессия стартовала в тренажерном зале, после чего продолжилась на поле. Футболистов ожидали разминка, квадраты, упражнения на тактику и двусторонка на полполя.

Отмечается, что в ближайшие дни "горняки" будут работать в режиме одно- и двухразовых тренировок.