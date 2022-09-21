  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Доминго Бланко возобновил тренировки в Днепре-1 после травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доминго Бланко возобновил тренировки в Днепре-1 после травмы

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Днепряне возобновили тренировочный процесс

Доминго Бланко возобновил тренировки в Днепре-1 после травмы

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

После нескольких выходных "Днепр-1" возобновил тренировку. Занятие состоялось на поле Кошицкой футбольной арены, сообщает пресс-служба днепрян.

Вместе со всеми работал Доминго Бланко. Напомним, хавбек пропустил несколько последних матчей команды из-за травмы.

"Все хорошо!" – с улыбкой оценил он состояние после занятия.

Тренировке предшествовала теоретическая часть, а на поле игроки дежурили игровые упражнения с беговой работой. Выполнять их пришлось сначала под обильным дождем (в последние дни в Словакии выпадает много осадков), но довольно быстро вышло солнце.

Почти чистое небо придало настроения футболистам, которые в хорошем настроении завершили тренировку и распрощались на следующий день – команда вернулась в привычный режим ежедневной работы.

Читайте такжеБез Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучших игрока и тренера месяца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Доминго Бланко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде