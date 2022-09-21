Доминго Бланко возобновил тренировки в Днепре-1 после травмы

После нескольких выходных "Днепр-1" возобновил тренировку. Занятие состоялось на поле Кошицкой футбольной арены, сообщает пресс-служба днепрян.

Вместе со всеми работал Доминго Бланко. Напомним, хавбек пропустил несколько последних матчей команды из-за травмы.

"Все хорошо!" – с улыбкой оценил он состояние после занятия.

Тренировке предшествовала теоретическая часть, а на поле игроки дежурили игровые упражнения с беговой работой. Выполнять их пришлось сначала под обильным дождем (в последние дни в Словакии выпадает много осадков), но довольно быстро вышло солнце.

Почти чистое небо придало настроения футболистам, которые в хорошем настроении завершили тренировку и распрощались на следующий день – команда вернулась в привычный режим ежедневной работы.