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Доминго Бланко возобновил тренировки в Днепре-1 после травмы
Днепряне возобновили тренировочный процесс
Фото: scdnipro1.com.ua
После нескольких выходных "Днепр-1" возобновил тренировку. Занятие состоялось на поле Кошицкой футбольной арены, сообщает пресс-служба днепрян.
Вместе со всеми работал Доминго Бланко. Напомним, хавбек пропустил несколько последних матчей команды из-за травмы.
"Все хорошо!" – с улыбкой оценил он состояние после занятия.
Тренировке предшествовала теоретическая часть, а на поле игроки дежурили игровые упражнения с беговой работой. Выполнять их пришлось сначала под обильным дождем (в последние дни в Словакии выпадает много осадков), но довольно быстро вышло солнце.
Почти чистое небо придало настроения футболистам, которые в хорошем настроении завершили тренировку и распрощались на следующий день – команда вернулась в привычный режим ежедневной работы.
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