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Металлист официально представил 24-летнего защитника

Премьер-лига
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Игрок будет выступать под 22-м номером

Металлист официально представил 24-летнего защитника

Фото: ФК Металлист

Новина українською

"Металлист" официально объявил о переходе защитника Егора Клименчука.

Срок действия контракта не разглашается. В харьковском клубе он будет играть под 22-м номером.

24-летний исполнитель начал футбольный путь в родном Запорожье, где за местный "Металлург" дебютировал на уровне украинской Премьер-лиги.

На протяжении карьеры Клименчук играл за "Колос", донецкий "Олимпик", ФК "Львов" и другие коллективы. Последним клубом украинского футболиста был Арарат-Армения. В составе армянского клуба он отыграл 21 матч и выполнил 2 результативные передачи.

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В статье: Егор Клименчук Металлист (Харьков)
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Источник:
fcmetalist.com

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