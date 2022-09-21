Металлист официально представил 24-летнего защитника

"Металлист" официально объявил о переходе защитника Егора Клименчука.

Срок действия контракта не разглашается. В харьковском клубе он будет играть под 22-м номером.

24-летний исполнитель начал футбольный путь в родном Запорожье, где за местный "Металлург" дебютировал на уровне украинской Премьер-лиги.

На протяжении карьеры Клименчук играл за "Колос", донецкий "Олимпик", ФК "Львов" и другие коллективы. Последним клубом украинского футболиста был Арарат-Армения. В составе армянского клуба он отыграл 21 матч и выполнил 2 результативные передачи.