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Динамо получило отказ в покупке форварда Сент-Этьена - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне предлагали 2 млн евро

Динамо получило отказ в покупке форварда Сент-Этьена - источник

Фото: sportnewsafrica.com

Новина українською

Киевское "Динамо" до последнего пытается найти усиление на позицию форварда. В начале сентября столичный клуб делал предложение о переходе нападающего "Сент-Этьена" Жана-Филиппа Крассо.

Согласно данным Messengerpowerplus.com, бело-синие предлагали за 25-летнего ивуарийца 2 миллиона евро. Кроме того, киевляне готовы были включить в соглашение 15% от дальнейшей продажи. Однако французы ответили на такое предложение отказом.

При этом, как утверждает источник, "Динамо" обещало самому Крассо увеличение зарплаты в 8 раз. Но даже это не помогло заполучить футболиста. Контракт игрока с французским клубом действителен до лета 2023 года. В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах Лиги 2.

Ранее сообщалось, что "Динамо" хотело подписать полузащитника сборной Гондураса.

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В статье: Динамо (Киев) Сент-Этьен
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Комментарии (1)
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Djarik87 (Киевская область)
21.09.2022 в 11:12
У Динамо же есть Диалло. Он точно получше бесединов.
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