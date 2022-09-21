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Динамо получило отказ в покупке форварда Сент-Этьена - источник
Киевляне предлагали 2 млн евро
Фото: sportnewsafrica.com
Киевское "Динамо" до последнего пытается найти усиление на позицию форварда. В начале сентября столичный клуб делал предложение о переходе нападающего "Сент-Этьена" Жана-Филиппа Крассо.
Согласно данным Messengerpowerplus.com, бело-синие предлагали за 25-летнего ивуарийца 2 миллиона евро. Кроме того, киевляне готовы были включить в соглашение 15% от дальнейшей продажи. Однако французы ответили на такое предложение отказом.
При этом, как утверждает источник, "Динамо" обещало самому Крассо увеличение зарплаты в 8 раз. Но даже это не помогло заполучить футболиста. Контракт игрока с французским клубом действителен до лета 2023 года. В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах Лиги 2.
Ранее сообщалось, что "Динамо" хотело подписать полузащитника сборной Гондураса.
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