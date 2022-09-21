Динамо получило отказ в покупке форварда Сент-Этьена - источник

Киевское "Динамо" до последнего пытается найти усиление на позицию форварда. В начале сентября столичный клуб делал предложение о переходе нападающего "Сент-Этьена" Жана-Филиппа Крассо.

Согласно данным Messengerpowerplus.com, бело-синие предлагали за 25-летнего ивуарийца 2 миллиона евро. Кроме того, киевляне готовы были включить в соглашение 15% от дальнейшей продажи. Однако французы ответили на такое предложение отказом.

При этом, как утверждает источник, "Динамо" обещало самому Крассо увеличение зарплаты в 8 раз. Но даже это не помогло заполучить футболиста. Контракт игрока с французским клубом действителен до лета 2023 года. В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах Лиги 2.

Ранее сообщалось, что "Динамо" хотело подписать полузащитника сборной Гондураса.