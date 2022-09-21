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Шаран: Львов - неудобный соперник, будет тяжелая игра

Премьер-лига
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25 сентября "Минай" сыграет перенесенный матч 1-го тура УПЛ

Шаран: Львов - неудобный соперник, будет тяжелая игра

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал победу над "Металлистом" (2:1) в контрольном матче.

– Честно говоря, первые дни после выходных были тяжеловаты. Но это нормальное явление. В преддверии матча с харьковчанами у нас было две тренировки серьезных и мы довольны, что провели поединок с хорошей командой. Увидели проблемы, которые у нас есть, были. Но это вопрос тактического характера, будем с ними разбираться.

Главное, что состоялся спарринг и игроки, которые не участвовали в матчах УПЛ, получили возможность проявить себя на прекрасном поле, при хорошей погоде. А паузы в чемпионате всегда нужны, без них нельзя. Это время нам еще нужно, чтобы провести перенесенный матч 1-го тура против "Львова".

– Выходит, что у "Миная" и времени отдохнуть нет…

– Да конечно. Сейчас мы уже готовимся в 5-дневном микроцикле к следующему поединку. Игра против "Львова" очень важна для нас. И для меня лично. Потому что "Львов" всегда был неудобным соперником. Это было и во время моей работы в "Александрии". И для "Миная" тоже. Будет тяжелая игра, но я надеюсь, что ребята проявят свои лучшие качества. Все покажет матч 25 числа, - сказал Шаран.

Напомним, 25 сентября "Миная" сыграет перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины против "Львова". Начало - в 13:00.

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В статье: Владимир Шаран ФК Львов ФК Минай Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Минай

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