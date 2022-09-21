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Источник: Владлен Юрченко подписал контракт с клубом УПЛ
Полузащитник заключил трехлетнее соглашение
Фото: ФК Рига / Автор неизвестен
Полузащитник латвийской "Риги" Владлен Юрченко, вероятнее всего, возвращается в чемпионат Украины.
28-летний футболист стал игроком "Ворсклы", сообщает ТаТоТаке. Согласно данным источника, Юрченко заключил трехлетний контракт с полтавским клубом. Полтавчане активно вели переговоры с полузащитником еще зимой. Отмечается, что другим клубом УПЛ, активно интересовавшимся Юрченко тогда и сейчас, был одесский "Черноморец".
Юрченко знаком с нынешним главным тренером "Ворсклы" Виктором Скрипнике по работе в "Заре" - полузащитник был основным игроком луганской команды. В январе 2022 года он перешел в "Ригу". В этом сезоне в составе латвийского клуба он отыграл 2 матча, результативными действиями не отмечался.
Ранее он также выступал за "Ильичевец", "Десну", "Вайле" и "Байер". Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,2 млн евро.
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