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Источник: Владлен Юрченко подписал контракт с клубом УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Полузащитник заключил трехлетнее соглашение

Источник: Владлен Юрченко подписал контракт с клубом УПЛ

Фото: ФК Рига / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник латвийской "Риги" Владлен Юрченко, вероятнее всего, возвращается в чемпионат Украины.

28-летний футболист стал игроком "Ворсклы", сообщает ТаТоТаке. Согласно данным источника, Юрченко заключил трехлетний контракт с полтавским клубом. Полтавчане активно вели переговоры с полузащитником еще зимой. Отмечается, что другим клубом УПЛ, активно интересовавшимся Юрченко тогда и сейчас, был одесский "Черноморец".

Юрченко знаком с нынешним главным тренером "Ворсклы" Виктором Скрипнике по работе в "Заре" - полузащитник был основным игроком луганской команды. В январе 2022 года он перешел в "Ригу". В этом сезоне в составе латвийского клуба он отыграл 2 матча, результативными действиями не отмечался.

Ранее он также выступал за "Ильичевец", "Десну", "Вайле" и "Байер". Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,2 млн евро.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владлен Юрченко Рига
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
21.09.2022 в 14:47
Хорошая новость!
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