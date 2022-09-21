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Нападающий Миная: Для нас паузы в УПЛ как таковой нет
Команда готовится к перенесенной игре 1-го тура со "Львовом"
Фото: ФК Минай
Автор первого гола в контрольной игре с "Металлистом" (2:1) Даниил Колесник пообщался с клубной пресс-службой по окончании встречи на "Авангарде".
– Прекрасное настроение, всегда приятно побеждать. Теперь готовимся к "Львову". Хорошо, когда так складывается игра. Победа – это всегда победа.
– Победа даже в спаррингах поднимает настроение?
– Да конечно. Как на поле, так и внутри коллектива в раздевалке улучшается микроклимат. И уже совсем с другим настроением подходишь к тренировкам, подготовке к следующей игре в УПЛ.
– Что можешь сказать про "Львов"? Команда многое забивает на старте.
– Мы на это не смотрим, фокусируем внимание на своей игре. Конечно, разбирали игру соперника и еще будем это делать. Но у нас свой футбол, и мы будем настраиваться и строить свою игру.
– Пауза в чемпионате это возможность перевести дух или время тяжелого труда?
– Скажу так, что у нас и паузы как таковой нет. Но есть время, чтобы подумать футболистам и тренерскому штабу. Лучше подготовиться к следующим играм. Считаю, что этот период пойдет нам только на пользу – можно проводить по две тренировки в день. Это должно принести свои плоды, — отметил Колесник.
Напомним, 25 сентября "Минай" сыграет перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины против "Львова". Начало – в 13:00.
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