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Официально: Ворскла подписала Юрченко
Долгосрочный контракт
vorskla.com.ua
Полузащитник латвийской "Риги" Владлен Юрченко возвращается в чемпионат Украины.
28-летний футболист стал игроком "
Соглашение сторон рассчитано на 3 года. В своей новой команде Владлен будет играть под №80.
Отметим, что Юрченко знаком с нынешним главным тренером "Ворсклы" Виктором Скрипнике по работе в "Заре" - полузащитник был основным игроком луганской команды. В январе 2022 года он перешел в "Ригу". В этом сезоне в составе латвийского клуба он отыграл 2 матча, результативными действиями не отмечался.
Ранее он также выступал за "Ильичевец", "Десну", "Вайле" и "Байер". Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,2 млн евро.
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