Официально: Ворскла подписала Юрченко

Полузащитник латвийской "Риги" Владлен Юрченко возвращается в чемпионат Украины.

28-летний футболист стал игроком " Ворсклы ", сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года. В своей новой команде Владлен будет играть под №80.

Отметим, что Юрченко знаком с нынешним главным тренером "Ворсклы" Виктором Скрипнике по работе в "Заре" - полузащитник был основным игроком луганской команды. В январе 2022 года он перешел в "Ригу". В этом сезоне в составе латвийского клуба он отыграл 2 матча, результативными действиями не отмечался.

Ранее он также выступал за "Ильичевец", "Десну", "Вайле" и "Байер". Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,2 млн евро.