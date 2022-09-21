Заря в спарринге сыграла вничью с Александрией

"Заря" и "Александрия" заполнили паузу на матчи национальных сборных товарищеским спаррингом между собой.

Игра завершилась вничью 1:1.

Хлань открыл счет в середине первого тайма, однако Цуриков довольно быстро восстановил паритет.

Также отметим, что 25 сентября " Заря " в спарринге встретится с "Колосом".

"Заря" - "Александрия" - 1:1

Голы: Хлань, 21 (1:0). Цуриков, 29 (1:1)