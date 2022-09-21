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Заря в спарринге сыграла вничью с Александрией
Команды забили по голу
Фото: ФК Александрия/Автор неизвестен
"Заря" и "Александрия" заполнили паузу на матчи национальных сборных товарищеским спаррингом между собой.
Игра завершилась вничью 1:1.
Хлань открыл счет в середине первого тайма, однако Цуриков довольно быстро восстановил паритет.
Также отметим, что 25 сентября "
"Заря" - "Александрия" - 1:1
Голы: Хлань, 21 (1:0). Цуриков, 29 (1:1)
Нічия у спарингу з Олександрією.#football #fczorya #zorya #zoryaluhansk #фкзоря #зорялуганськ #фкзаря #зарялуганск pic.twitter.com/V6VBrYVh51— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) September 21, 2022
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