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Заря в спарринге сыграла вничью с Александрией

Премьер-лига
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Команды забили по голу

Заря в спарринге сыграла вничью с Александрией

Фото: ФК Александрия/Автор неизвестен

Новина українською

"Заря" и "Александрия" заполнили паузу на матчи национальных сборных товарищеским спаррингом между собой.

Игра завершилась вничью 1:1.

Хлань открыл счет в середине первого тайма, однако Цуриков довольно быстро восстановил паритет.

Также отметим, что 25 сентября "Заря" в спарринге встретится с "Колосом".

"Заря" - "Александрия" - 1:1

Голы: Хлань, 21 (1:0). Цуриков, 29 (1:1)

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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