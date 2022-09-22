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Украинский арбитр, который был военным врачом в Мариуполе, освобожден из российского плена

Премьер-лига
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Он работал на матчах Первой лиги

Украинский арбитр, который был военным врачом в Мариуполе, освобожден из российского плена

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что футбольный арбитр Дмитрий Кубряк, который находился в плену у россиян, теперь на свободе.

"Футбольный арбитр и храбрый врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк освобожден из плена рашистов! Вместе с другими Героями-защитниками Мариуполя, среди которых есть футбольные ультрас разных украинских клубов, и их военными руководителями Денисом Прокопенко ("Редис"), Сергеем Волынским ("Волына") и Святославом Паламарем ("Калина").

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С Дмитрием, ранее работавшим на матчах ПФЛ, мы виделись в конце марта в госпитале Днепра, где он оперировал наших раненых воинов. Вскоре он, несмотря на огромный риск, уехал с группой других медиков в окруженный русской ордой город Герой Мариуполь, чтобы спасать его Героев-защитников. Где и попал в плен к оккупантам. Это были 5 месяцев очень тяжелых испытаний для Дмитрия, который находился в печально известной Еленовке, и в течение которых мы верили, переживали, молились, поддерживали семью Дмитрия и искали возможности для его освобождения.

Недавно о возможностях для освобождения из плена оккупантов наших спортсменов в телефонном разговоре говорили Президент Украины Владимир Зеленский и президент УЕФА Александер Чеферин. Александер в это время находился в Хорватии, где мы в рамках работы Исполкома УЕФА обсуждали важность решения этого вопроса. И вот, благодаря нашим молитвам, усилиям военных и руководства государства Дмитрия удалось освободить из плена. Для меня было честью и чрезвычайно приятной миссией сообщить об этом лично жене нашего Героя – Наталье, а также его сыну и матери.

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Во время разговора с Дмитрием выразил восхищение его героизмом и выдержкой. А еще пообещал ему, что он обязательно получит назначение на матче и сможет продолжить в Украине карьеру арбитра на самом высоком уровне. Ведь Герой, спасший многие жизни наших воинов и сам выдержавший столько испытаний, является символом непокорности! Он невероятно вдохновляющий пример для своих коллег-арбитров, для футболистов, на матчах которых будет работать, и для всей футбольной семьи Украины! Верю, что со временем Дмитрий будет работать и на международных матчах.

Поздравляю Дмитрия и всю его семью с освобождением и возвращением домой! Спасибо прежде Главе Государства Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку и всем, кто помогал освободить наших Героев! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал Павелко в своем Facebook.

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В статье: Андрей Павелко война с Россией УАФ
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.09.2022 в 09:53
Повага!
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