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Без права выкупа. Кривбасс арендовал полузащитника Шахтера

Премьер-лига
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19-летний футболист будет играть под 20-м номером

Без права выкупа. Кривбасс арендовал полузащитника Шахтера

Фото: ФК Кривбасс

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"Кривбасс" продолжает работу на работу на трансферном рынке. Криворожский клуб арендовал у донецкого "Шахтера" крайнего полузащитника Артура Микитишина.

Арендное соглашение рассчитано сроком на 1 год без права выкупа. В Кривом Роге он будет выступать под номером 20.

В ДЮФЛУ Артур защищал цвета "Скалы" Моршин и "ВИК-Волыни" Владимир. В 2019 году присоединился к Академии ФК "Шахтер" Донецк, где играл за юношескую и молодежную команду клуба. В 2021 году отправился в аренду в "Мариуполь", где выступал полгода.

В этом сезоне 19-летний футболист сыграл 4 матча за "Шахтер" U-19 в юношеском чемпионате УПЛ и забил 1 гол (в ворота "Кривбасса" U-19 - 5:1).

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер U19 (Донецк) Артур Микитишин
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Источник:
fckryvbas.com

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