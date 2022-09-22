Без права выкупа. Кривбасс арендовал полузащитника Шахтера

"Кривбасс" продолжает работу на работу на трансферном рынке. Криворожский клуб арендовал у донецкого "Шахтера" крайнего полузащитника Артура Микитишина.

Арендное соглашение рассчитано сроком на 1 год без права выкупа. В Кривом Роге он будет выступать под номером 20.

В ДЮФЛУ Артур защищал цвета "Скалы" Моршин и "ВИК-Волыни" Владимир. В 2019 году присоединился к Академии ФК "Шахтер" Донецк, где играл за юношескую и молодежную команду клуба. В 2021 году отправился в аренду в "Мариуполь", где выступал полгода.

В этом сезоне 19-летний футболист сыграл 4 матча за "Шахтер" U-19 в юношеском чемпионате УПЛ и забил 1 гол (в ворота "Кривбасса" U-19 - 5:1).