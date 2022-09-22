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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утверждены даты и время начала матчей 6-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Игры пройдут 7-10 октября

Утверждены даты и время начала матчей 6-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура УПЛ сезона 2022/23гг.

6-й ТУР

07 октября (пятница)

"Верес" – "Металлист" 15:00

"Колос" – "Ингулец" 17:00

08 октября (суббота)

"Ворскла" – "Черноморец" 13:00

"Львов" – "Шахтер" 15:00

09 октября (воскресенье)

"Днепр-1" – "Заря" 13:00

"Кривбасс" – "Минай" 15:00

"Динамо" – "Рух" 17:00

10 октября (понедельник)

"Александрия" – "Металлист 1925" 17:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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