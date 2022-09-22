Премьер-лига
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Утверждены даты и время начала матчей 6-го тура УПЛ
Игры пройдут 7-10 октября
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура УПЛ сезона 2022/23гг.
6-й ТУР
07 октября (пятница)
"Верес" – "Металлист" 15:00
"Колос" – "Ингулец" 17:00
08 октября (суббота)
"Ворскла" – "Черноморец" 13:00
"Львов" – "Шахтер" 15:00
09 октября (воскресенье)
"Днепр-1" – "Заря" 13:00
"Кривбасс" – "Минай" 15:00
"Динамо" – "Рух" 17:00
10 октября (понедельник)
"Александрия" – "Металлист 1925" 17:00
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Источник:УПЛ
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