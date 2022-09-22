Днепр-1 дозаявил двух молодых бразильцев

" Днепр-1 " дозаявил на УПЛ двух молодых бразильцев.

Гомес Феррейра Габриэль (1999 г.р.) и Гомес Де Соуза Лима Алмейда Леонардо (2003 г.р.) уже появилисьв заявке клуба на сайте УПЛ.

Как отмечают СМИ, Габриель уже некоторое время тренируется с командой и произвел неплохое впечатление на тренерский штаб.

Информация по второму новичку будет позже, но вероятно пока это игрок для U-19.