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Днепр-1 дозаявил двух молодых бразильцев
Правда, информации по парням пока немного
scdnipro1.com.ua
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Гомес Феррейра Габриэль (1999 г.р.) и Гомес Де Соуза Лима Алмейда Леонардо (2003 г.р.) уже появилисьв заявке клуба на сайте УПЛ.
Как отмечают СМИ, Габриель уже некоторое время тренируется с командой и произвел неплохое впечатление на тренерский штаб.
Информация по второму новичку будет позже, но вероятно пока это игрок для U-19.
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Источник:УПЛ
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