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Днепр-1 дозаявил двух молодых бразильцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда, информации по парням пока немного

Днепр-1 дозаявил двух молодых бразильцев

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" дозаявил на УПЛ двух молодых бразильцев.

Гомес Феррейра Габриэль (1999 г.р.) и Гомес Де Соуза Лима Алмейда Леонардо (2003 г.р.) уже появилисьв заявке клуба на сайте УПЛ.

Как отмечают СМИ, Габриель уже некоторое время тренируется с командой и произвел неплохое впечатление на тренерский штаб.

Информация по второму новичку будет позже, но вероятно пока это игрок для U-19.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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