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Ингулец подписал сына Вячеслава Чечера Даниила
17-летний парень в заявке клуба на сезон
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"Ингулец" заявил на сезон УПЛ 2022/23. еще одного игрока.
Им стал 17-летний Даниил Чечер, который является сыном Вячеслава Чечера.
Профиль игрока уже появился в заявке "Ингульца" на сайте УПЛ.
В прошлом сезоне парень играл за юношескую команду "Мариуполя" U-19, провел 1 матч в чемпионате.
Отметим, что Вячеслав Чечер долгое время выступал за "Зарю" и "Металлург", а также играл за сборную Украины.
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Источник:УПЛ
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