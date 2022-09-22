Ингулец подписал сына Вячеслава Чечера Даниила

"Ингулец" заявил на сезон УПЛ 2022/23. еще одного игрока.

Им стал 17-летний Даниил Чечер, который является сыном Вячеслава Чечера.

Профиль игрока уже появился в заявке "Ингульца" на сайте УПЛ.

В прошлом сезоне парень играл за юношескую команду "Мариуполя" U-19, провел 1 матч в чемпионате.

Отметим, что Вячеслав Чечер долгое время выступал за "Зарю" и "Металлург", а также играл за сборную Украины.