Новичок Динамо Лонвейк: Луческу - великий тренер. Жду начала работы под его руководством

Новичок "Динамо" Джастин Лонвейк дал первое интервью в статусе игрока киевского клуба.

– Джастин, какие эмоции сейчас испытываешь?

– Я очень счастлив присоединиться к "Динамо". Это большой шаг для меня. С нетерпением жду матчей в новой команде.

- Для тебя этот трансфер стал неожиданностью или ты ожидал смены клуба по ходу сезона?

- Конечно, было немного неожиданно, ведь летнее трансферное окно было закрыто в Дании и многих странах. Но через несколько дней я услышал об интересе со стороны "Динамо". С тех пор я с волнующим нетерпением ждал того, чтобы этот трансфер осуществился.

- Что ты знаешь о своем новом клубе, его истории?

- Знаю, что это – величайший клуб в Украине, выступления которого всегда транслируют по ТВ – в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Это клуб, который всегда выступает в еврокубках и имеет очень большую историю, а также много болельщиков.

- Ты с нетерпением ждешь работы под руководством выдающегося тренера – Мирчи Луческу?

– Конечно! Это тренер, у которого много достижений в футболе. Действительно великий тренер. С нетерпением жду начала работы под его руководством.

– Твоя основная позиция на поле – в центре полузащиты, но в этом сезоне ты преимущественно выходишь на фланге нападения, на позиции вингера. Почему так случилось?

- Это происходило потому, что в "Виборге" не осталось игроков с опытом выступлений на позиции вингера. Поэтому мне пришлось закрывать эту позицию. Я являюсь креативным полузащитником и мог смещаться с фланга в центр и играть в свою привычную игру.

– Ты следил за новостями о войне в Украине, о том, как украинский народ защищает свою родную землю?

– Да, когда началась война, это сразу стало большим шоком для всех. В тот момент я был в Дании, но следил за новостями на нидерландских каналах. О войне говорили повсюду. Для всех это стало большим шоком. Надеюсь, что дела будут улучшаться, и в Украину вернется мир.

– Не боялся переходить в украинский клуб, учитывая, что война продолжается?

– Конечно, я об этом думал. Да, я знаю, что ситуация в стране и сейчас остается тяжелой. Но я много общался с находящимися в Киеве людьми. К счастью, положение дел в столице улучшается.

- Какой игровой номер выберешь в "Динамо"?

– Еще не решил. Нужно посмотреть, какие номера сейчас свободны.

– Кто из игроков был твоим кумиром в мире футбола?

– С детства увлекался игрой Роналдиньо. Из тех, кто играет сейчас, это Поль Погба. Они, как я, полузащитники.

– Какие цели ты ставишь перед собой в "Динамо"?

- Стать важной частью команды, приносить ей пользу, укрепить полузащиту, забивать голы. Прогрессировать, становиться лучше с каждым днем ​​и успешно завершить этот сезон.