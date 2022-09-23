Металлист 1925 отдал двух своих молодых игроков в аренду в Горняк-Спорт

" Металлист 1925 " отдал двух своих игроков в аренду в Первую лигу.

Полузащитник Антоний Эмере и вратарь Максим Коваленко на правах аренды до конца первой части сезона будут играть в составе "Горняка-Спорта" из Горишних Плавней.

Эмере 20 лет, в прошлом сезоне он играл в составе юношеской команды "Металлиста 1925", где был и ее лучшим бомбардиром. В 18 матчах прошлогоднего юношеского первенства у Эмере девять голов и пять голевых передач.

20-летний Коваленко имеет в своем активе три игры в составе главной команды "Металлиста 1925" в Первой лиге и даже успел дебютировать в Премьер-лиге, где провел один матч в прошлом сезоне.