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Металлист 1925 отдал двух своих молодых игроков в аренду в Горняк-Спорт

Премьер-лига
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Эмере и Коваленко будут набираться опыта в Первой лиге

Металлист 1925 отдал двух своих молодых игроков в аренду в Горняк-Спорт

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" отдал двух своих игроков в аренду в Первую лигу.

Полузащитник Антоний Эмере и вратарь Максим Коваленко на правах аренды до конца первой части сезона будут играть в составе "Горняка-Спорта" из Горишних Плавней.

Эмере 20 лет, в прошлом сезоне он играл в составе юношеской команды "Металлиста 1925", где был и ее лучшим бомбардиром. В 18 матчах прошлогоднего юношеского первенства у Эмере девять голов и пять голевых передач.

20-летний Коваленко имеет в своем активе три игры в составе главной команды "Металлиста 1925" в Первой лиге и даже успел дебютировать в Премьер-лиге, где провел один матч в прошлом сезоне.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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