Микитишин: Хочу одерживать победы вместе с Кривбассом в УПЛ

Новичок "Кривбасса", полузащитник сборной Украины U-19 Артур Микитишин дал первое интервью в качестве футболиста красно-белых.

– Артур, приветствуем в "Кривбассе"! Как футбольная судьба привела тебя в Кривой Рог?

– Хотел играть в украинской Премьер-лиге. Мне предложили вариант с "Кривбассом", от такого предложения я не мог отказаться. Хочу одерживать победы вместе с новой командой в УПЛ.

– Ты принадлежишь "Шахтеру", но заявил о себе в составе "Мариуполя". Затем последовали выступления в Венгрии. Какую цель ставишь перед собой в "Кривбассе"?

– В "Мариуполь" я пришел в 18-летнем возрасте. Были некоторые проблемы. Но я понял, что должен стать сильнее как психологически, так и физически. Поэтому и в "Кривбассе" постараюсь стать лучшим в профессиональном плане. Готов отдать все силы, чтобы помочь новой команде достичь поставленных целей и задач.

– Разговаривал ли ты уже с главным тренером? Чего от тебя ждет Юрий Вернидуб?

– Да, была индивидуальная беседа с Юрием Николаевичем. Говорили о моих сильных сторонах, на какой позиции я чувствую себя комфортно.

– Какая твоя позиция самая любимая: нападающий или левый вингер?

– Играю либо левого, либо правого нападающего. Где буду играть в "Кривбассе" – решит тренер. Где я буду полезен, по его мнению, там и сыграю.

– Ты – игрок юношеской сборной Украины. Советовался ли с Владимиром Езерским о переходе в "Кривбасс"?

– С Езерским не говорил. Но к конкуренции готов всегда. Знаю, что это такое, ведь в Мариуполе уже была очень большая конкуренция за место в составе.

– Ты будешь играть за красно-белых под номером 20. Почему именно этот номер?

– В "Мариуполе" я получил номер 20. И в "Кривбассе" решил ничего не менять, - рассказал Микитишин.