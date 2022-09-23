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Стал известен срок действия контракта экс-капитана Зари с Шахтером
Горняки официально подтвердили трансфер
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Зари" Егор Назарина официально стал игроком "Шахтера". Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.
Соглашение с 25-летнием игроком рассчитано на 5 лет. Отметим, что ранее "горняки" внесли хавбека в заявку УПЛ на сезон.
Назарина – воспитанник киевского футбола, на юношеском уровне выступал за "Динамо", а с 2014 года – за "Днепр". Дебютировал в УПЛ в мае 2017-го. В январе 2018 года подписал контракт с бельгийским "Антверпеном", в составе которого за полтора года отыграл 18 матчей.
В сезоне-2019/20 был арендован "Карпатами" (16 матчей, 5 мячей). Летом 2020 года перешел в "Зарю", за которую провел 59 матчей (3 мяча, 5 ассистов). В нынешнем сезоне во всех 6 матчах луганчан в УПЛ и Лиге конференций был капитаном команды.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что хавбеком интересовалось и киевское "Динамо".
⚒ Єгор Назарина – гравець «Шахтаря»! Ласкаво просимо! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 23, 2022
Угоду з півзахисником розраховано на 5 років.
Дізнайтеся більше: https://t.co/Ug1if4Femk.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/HSnS4Z7E7p
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