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Стал известен срок действия контракта экс-капитана Зари с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Горняки официально подтвердили трансфер

Стал известен срок действия контракта экс-капитана Зари с Шахтером

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Зари" Егор Назарина официально стал игроком "Шахтера". Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

Соглашение с 25-летнием игроком рассчитано на 5 лет. Отметим, что ранее "горняки" внесли хавбека в заявку УПЛ на сезон.

Назарина – воспитанник киевского футбола, на юношеском уровне выступал за "Динамо", а с 2014 года – за "Днепр". Дебютировал в УПЛ в мае 2017-го. В январе 2018 года подписал контракт с бельгийским "Антверпеном", в составе которого за полтора года отыграл 18 матчей.

В сезоне-2019/20 был арендован "Карпатами" (16 матчей, 5 мячей). Летом 2020 года перешел в "Зарю", за которую провел 59 матчей (3 мяча, 5 ассистов). В нынешнем сезоне во всех 6 матчах луганчан в УПЛ и Лиге конференций был капитаном команды.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что хавбеком интересовалось и киевское "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Егор Назарина
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
23.09.2022 в 12:13
Я так розумію, це для Степаненка буде ротація
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.09.2022 в 10:56
Приємний хлопака! Нехай щастить!
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