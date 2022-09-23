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Днепр-1 объявил о переходе бразильского защитника
Очередной новичок для Кучера
Фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" объявил о переходе бразильского центрального защитника Габриэля Гомеса Феррейры. 23-летний футболист перешел в украинский клуб на правах годовой аренды с правом выкупа.
В составе днепрян он будет выступать под 99-м номером.
Габриэль Гомес ранее выступал за команды низших лиг чемпионата Бразилии – "Интер де Минас" (Серия D), "Америка Минейро" (чемпионат штата, до июля 2022 года) и "Гремио Эспортиво" (Серия С, 2 матча в августе этого года). Права на игрока принадлежат "Интер де Минас".
Ранее "Днепр-1" заявил на УПЛ еще одного бразильца.
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