  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сент-Этьен отклонил улучшенное предложение Динамо по нападающему
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сент-Этьен отклонил улучшенное предложение Динамо по нападающему

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне поздно активизировались на трансферном рынке

Сент-Этьен отклонил улучшенное предложение Динамо по нападающему

Фото: asse.fr

Новина українською

В киевском "Динамо" не оставляют попыток подписать нападающего "Сент-Этьена" Жана-Филиппа Крассо. Ранее сообщалось, что киевляне предложили за игрока 2 млн евро, но получили отказ.

Как утверждает HommeduMatch.fr со ссылкой на Gazzetta Express, французы получили новое предложение от киевлян в размере 2,5 млн евро. Тем не менее, по данным источника, и это предложение отклонено, поскольку о переходе не объявлялось, а в Украине трансферное окно закрылось с наступлением 23 сентября.

В этом сезоне 25-летний ивуариец азабил 7 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах Лиги 2. Напомним, вчера "Динамо" объявило о подписании нидерландского полузащитника.

Читайте такжеСкауты ряда клубов АПЛ просматривали игроков сборной Украины на матче с Шотландией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Сент-Этьен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
HommeduMatch.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде