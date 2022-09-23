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Сент-Этьен отклонил улучшенное предложение Динамо по нападающему
Киевляне поздно активизировались на трансферном рынке
Фото: asse.fr
В киевском "Динамо" не оставляют попыток подписать нападающего "Сент-Этьена" Жана-Филиппа Крассо. Ранее сообщалось, что киевляне предложили за игрока 2 млн евро, но получили отказ.
Как утверждает HommeduMatch.fr со ссылкой на Gazzetta Express, французы получили новое предложение от киевлян в размере 2,5 млн евро. Тем не менее, по данным источника, и это предложение отклонено, поскольку о переходе не объявлялось, а в Украине трансферное окно закрылось с наступлением 23 сентября.
В этом сезоне 25-летний ивуариец азабил 7 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах Лиги 2. Напомним, вчера "Динамо" объявило о подписании нидерландского полузащитника.
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