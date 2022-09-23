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Мудрик: Большую симпатию вызывает игра Арсенала
Вингер "Шахтера" - об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал интерес европейских клубов, а также рассказал, игра каких команд ему импонирует.
— Михаил, судя по сообщениям европейской прессы, вы являетесь целью многих топ-клубов европейского футбола. А в какой бы клуб хотели перейти лично вы?
— Вы знаете, я думаю, что многие молодые футболисты мечтают попасть в топ-чемпионат — я не исключение.
Меня вообще не волнует, что пишут в интернете, не слежу за слухами, а полностью сконцентрирован на игре за "Шахтер" и сборную Украины.
— И все-таки, может есть какой-то клуб, которому вы отдаете предпочтение?
— Повторюсь, у меня действующий контракт с "Шахтером", и я сконцентрирован на выполнении задач, поставленных перед клубом.
Конечно, если есть возможность, я смотрю матчи топ-чемпионатов. Очень мощно и сильно играет "Бавария", как всегда великолепный футбол показывает "Манчестер Сити".
Но у меня большую симпатию вызывает игра лондонского "Арсенала" — талантливый тренер, молодые индивидуально сильные футболисты, которые играют в красивый и современный футбол, - сказал Мудрик в интервью SportArena.
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