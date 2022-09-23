Где сейчас 10 лучших африканцев в истории УПЛ – Видео

Легионеров из Африки в УПЛ было гораздо меньше, чем из Латинской Америки. Однако многие из них оставили весомый след в украинском чемпионате. Вспомнить хоть легенду "Шахтера" Джулиуса Агахову.

В своем новом видео Костя Фолстен собрал для вас 10 самых ярких личностей из черного континента, которые зажигали на футбольных полях Украины. И рассказал, что с ними теперь, после украинской страницы в карьере. Приятного просмотра!