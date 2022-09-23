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Где сейчас 10 лучших африканцев в истории УПЛ – Видео
Новый ролик от Фолстена
Фото: инстаграм @julius_aghahowa
Легионеров из Африки в УПЛ было гораздо меньше, чем из Латинской Америки. Однако многие из них оставили весомый след в украинском чемпионате. Вспомнить хоть легенду "Шахтера" Джулиуса Агахову.
В своем новом видео Костя Фолстен собрал для вас 10 самых ярких личностей из черного континента, которые зажигали на футбольных полях Украины. И рассказал, что с ними теперь, после украинской страницы в карьере. Приятного просмотра!
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