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Где сейчас 10 лучших африканцев в истории УПЛ – Видео

Премьер-лига
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Новый ролик от Фолстена

Где сейчас 10 лучших африканцев в истории УПЛ – Видео

Фото: инстаграм @julius_aghahowa

Новина українською

Легионеров из Африки в УПЛ было гораздо меньше, чем из Латинской Америки. Однако многие из них оставили весомый след в украинском чемпионате. Вспомнить хоть легенду "Шахтера" Джулиуса Агахову.

В своем новом видео Костя Фолстен собрал для вас 10 самых ярких личностей из черного континента, которые зажигали на футбольных полях Украины. И рассказал, что с ними теперь, после украинской страницы в карьере. Приятного просмотра!

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В статье: Джулиус Агахова УПЛ Фолстен
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