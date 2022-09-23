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Эдмар вернулся в Харьков. В Металлист 1925
На тренерскую должность
metalist1925.com
Звезда украинского футбола Эдмар вернулся в "
В июле 2019-го 42-летний специалист был назначен ассистентом главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко, но в сентябре того же года из-за семейных причин покинул клуб.
Теперь харьковчане сообщают, что Эдмар возвращается, причем сразу на тренерскую должность в юношескую команду.
Эдик сказал, что его долг сегодняшнего дня – помочь украинскому футболу:
"Я всегда хотел помогать Украине. Украина мне все дала, здесь состоялась моя карьера. Считаю, что в это время я должен поддержать украинский футбол", – сказал Эдмар.
Напомним, во времена активной карьеры Эдмар успел поиграть в "Металлисте" при Александре Ярославском и в "Металлисте 1925".
В сборной Украины на счету экс-футболиста 15 матчей и один гол.
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