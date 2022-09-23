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Эдмар вернулся в Харьков. В Металлист 1925

Премьер-лига
(2 голосов)

На тренерскую должность

Эдмар вернулся в Харьков. В Металлист 1925

metalist1925.com

Новина українською

Звезда украинского футбола Эдмар вернулся в "Металлист 1925" и уже приступил к тренерским обязанностям. Об этом сообщает официальный сайт харьковчан.

В июле 2019-го 42-летний специалист был назначен ассистентом главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко, но в сентябре того же года из-за семейных причин покинул клуб.

Теперь харьковчане сообщают, что Эдмар возвращается, причем сразу на тренерскую должность в юношескую команду.

Эдик сказал, что его долг сегодняшнего дня – помочь украинскому футболу:

"Я всегда хотел помогать Украине. Украина мне все дала, здесь состоялась моя карьера. Считаю, что в это время я должен поддержать украинский футбол", – сказал Эдмар.

Напомним, во времена активной карьеры Эдмар успел поиграть в "Металлисте" при Александре Ярославском и в "Металлисте 1925".

В сборной Украины на счету экс-футболиста 15 матчей и один гол.

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В статье: Эдмар Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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