Эдмар вернулся в Харьков. В Металлист 1925

Звезда украинского футбола Эдмар вернулся в " Металлист 1925 " и уже приступил к тренерским обязанностям. Об этом сообщает официальный сайт харьковчан.

В июле 2019-го 42-летний специалист был назначен ассистентом главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко, но в сентябре того же года из-за семейных причин покинул клуб.

Теперь харьковчане сообщают, что Эдмар возвращается, причем сразу на тренерскую должность в юношескую команду.

Эдик сказал, что его долг сегодняшнего дня – помочь украинскому футболу:

"Я всегда хотел помогать Украине. Украина мне все дала, здесь состоялась моя карьера. Считаю, что в это время я должен поддержать украинский футбол", – сказал Эдмар.

Напомним, во времена активной карьеры Эдмар успел поиграть в "Металлисте" при Александре Ярославском и в "Металлисте 1925".

В сборной Украины на счету экс-футболиста 15 матчей и один гол.