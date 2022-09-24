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Нидерландский новичок Динамо взял номер Жерсона Родригеса
Главное, чтобы не повторил его судьбу
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Новоиспеченный футболист киевского "Динамо" Юстин Лонвейк выбрал игровой номер. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
22-летний нидерландец выбрал футболку с 22-м номером. Последним обладателем этого игрового номера был люксембуржец Жерсон Родригес, который сейчас находится в аренде в клубе "Аль-Вахда" с чемпионата Саудовской Аравии.
Отметим, что на профессиональном уровне Лонвейк никогда не выступал в футболке с числом 22 на спине. Только в дубле ПСВ он играл несколько матчей в сезоне 16/17 гг. Наиболее популярным номером для Юстина является 8-й.
Полузащитник может дебютировать за "Динамо" уже в следующем туре УПЛ, в котором киевляне встретятся с "Ингульцем" на выезде 2 октября.
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