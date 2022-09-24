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Тренер Ингульца: Воздушная тревога привела к вынужденному перерыву, из-за чего темп спарринга против Кривбасса упал

Премьер-лига
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Но встреча выдалась голевой

Тренер Ингульца: Воздушная тревога привела к вынужденному перерыву, из-за чего темп спарринга против Кривбасса упал

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" прокомментировал состоявшийся накануне товарищеский матч против "Кривбасса":

“ – Во-первых, хочу поблагодарить ФК "Кривбасс" за приглашение сыграть этот матч. Что касается самого поединка, то первый тайм мне понравился больше. Были высокие скорости, агрессия с обеих сторон. Второй тайм: к сожалению, сирена. И после вынужденного перерыва темп игры где-то упал. Но хорошие моменты даже после этого были как у соперника, так и у нас.

– Расстроились, что не удержали победу или сегодня были более важные задачи?

– Всегда хочется побеждать, но огорчаться точно не нужно. Мы понимаем, что это сбор, подготовка. Сейчас мы проводим много работы по улучшению физического состояния команды. Важно было увидеть, как ребята будут двигаться, создавать моменты. В целом мы удовлетворены спаррингом.

– “Кривбасс” и “Ингулец” часто играют друг с другом на сборах. Можно ли сказать, что соперники хорошо изучили друг друга? Тем более, скоро мы встретимся в чемпионате.

– Мы находимся рядом друг с другом географически и нам удобно проводить спарринги. Да, хорошо знаем друг друга: и футболисты, и тренеры. Но в чемпионате будет совсем другая игра, другое напряжение”, - сказал Лавриненко.

Отметим, что "Кривбасс" встретится с "Ингульцем" уже в официальном матче 22 октября в рамках девятого тура УПЛ.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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