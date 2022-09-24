  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец уверенно обыграл Металлист-1925 в товарищеском матче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец уверенно обыграл Металлист-1925 в товарищеском матче

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Уверенная победа "моряков"

Черноморец уверенно обыграл Металлист-1925 в товарищеском матче

https://metalist1925.com/ ФК "Металіст" 1925

Новина українською

В рамках контрольного спарринга "Черноморец" уверенно победил "Металлист 1925". Команды обменялись голами в первом тайме, но во второй половине встречи одесситы сумели дважды поразить ворота соперника и одержать победу.

24 сентября 2022 г. Киев, стадион имени Банникова.

"Металлист 1925" - "Черноморец" 1:3

Голы: Мартынюк 34 – Юсов 5 (пенальти), 61, Литвиненко 83

"Металлист 1925": Потомков И. (Мозиль 45), Шершень, Ткачук (Потымков Ю. 80), Курило (Безуглый 65), Коваленко (Жичиков 45), Мартынюк (к) (Бычек 65), Вачиберадзе, Кравченко (Пономарь 80) ), Русин (Дмитренко 80), Ременюк (Дудик 80), Борячук (Чирук 65)

Запасные: Зубков

"Черноморец": Непогодов (Паст 40), Ермаков, Плакса, Салюк, Селин, Бадибанга, Брагару, Бобко (к), Путря, Политило, Юсов

Запасные: Паст, Кузык, Наумец, Литвиненко, Фили, Гладкий, Белый, Суханов, Штогрин, Войтиховский

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nivroku (Odessa)
24.09.2022 в 16:41
Професіоналізм журналістів зашкалює.
Ответить
0
0
000ppss (Одесса)
24.09.2022 в 16:40
Вы ничего не перепутали?)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде