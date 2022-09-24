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Черноморец уверенно обыграл Металлист-1925 в товарищеском матче
Уверенная победа "моряков"
https://metalist1925.com/ ФК "Металіст" 1925
В рамках контрольного спарринга "Черноморец" уверенно победил "Металлист 1925". Команды обменялись голами в первом тайме, но во второй половине встречи одесситы сумели дважды поразить ворота соперника и одержать победу.
24 сентября 2022 г. Киев, стадион имени Банникова.
"Металлист 1925" - "Черноморец" 1:3
Голы: Мартынюк 34 – Юсов 5 (пенальти), 61, Литвиненко 83
"Металлист 1925": Потомков И. (Мозиль 45), Шершень, Ткачук (Потымков Ю. 80), Курило (Безуглый 65), Коваленко (Жичиков 45), Мартынюк (к) (Бычек 65), Вачиберадзе, Кравченко (Пономарь 80) ), Русин (Дмитренко 80), Ременюк (Дудик 80), Борячук (Чирук 65)
Запасные: Зубков
"Черноморец": Непогодов (Паст 40), Ермаков, Плакса, Салюк, Селин, Бадибанга, Брагару, Бобко (к), Путря, Политило, Юсов
Запасные: Паст, Кузык, Наумец, Литвиненко, Фили, Гладкий, Белый, Суханов, Штогрин, Войтиховский
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