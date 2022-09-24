Луческу: Последние месяцы Динамо живет в автобусе, каждые три дня перемещаясь

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет проблем "бело-синих" в начале текущей кампании.

"Я понимаю, потому что я вижу, что происходит с моей командой - мысленно трудно мобилизовать игроков, когда ты знаешь, что у тебя нет собственного места, стадиона, тренировочного поля.

Последние месяцы мы живем в автобусе, каждые три дня мы меняем место пребывания. Сложная ситуация, которую одни понимают и уважают, а другие не замечают. Я хотел бы дожить до того дня, когда это безумие (прим. - война) закончится", - рассказал румынский наставник.