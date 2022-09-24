Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Последние месяцы Динамо живет в автобусе, каждые три дня перемещаясь
Коуч "бело-синих" надеется на окончание войны
fcdynamo.com
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет проблем "бело-синих" в начале текущей кампании.
"Я понимаю, потому что я вижу, что происходит с моей командой - мысленно трудно мобилизовать игроков, когда ты знаешь, что у тебя нет собственного места, стадиона, тренировочного поля.
Последние месяцы мы живем в автобусе, каждые три дня мы меняем место пребывания. Сложная ситуация, которую одни понимают и уважают, а другие не замечают. Я хотел бы дожить до того дня, когда это безумие (прим. - война) закончится", - рассказал румынский наставник.
Популярное сейчас
- Армения - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Все, кроме новичка из Днепра-1. Известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
- СМИ: Форвард Фенербахче перейдет в Динамо: названа сумма трансфера
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО