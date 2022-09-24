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Луческу: Последние месяцы Динамо живет в автобусе, каждые три дня перемещаясь

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч "бело-синих" надеется на окончание войны

Луческу: Последние месяцы Динамо живет в автобусе, каждые три дня перемещаясь

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет проблем "бело-синих" в начале текущей кампании.

"Я понимаю, потому что я вижу, что происходит с моей командой - мысленно трудно мобилизовать игроков, когда ты знаешь, что у тебя нет собственного места, стадиона, тренировочного поля.

Последние месяцы мы живем в автобусе, каждые три дня мы меняем место пребывания. Сложная ситуация, которую одни понимают и уважают, а другие не замечают. Я хотел бы дожить до того дня, когда это безумие (прим. - война) закончится", - рассказал румынский наставник.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
GSP.ro

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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
24.09.2022 в 18:27
другие в лучших условиях?всё ноешь цыган
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