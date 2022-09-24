Верес впервые сыграл на реконструированном Авангарде в Ровно

Ровенский "Верес" сегодня провел первую игру на отстроенном родном стадионе Авангард. В рамках товарищеского матча основная команда разгромила U-19 со счётом 6:0. Как сообщает пресс-служба клуба, уже 30 сентября на стадионе сыграют первый матч УПЛ в этом сезоне. Так прокомментировал возвращение в Ровно президент "Вереса" Иван Надеин:

"До сих пор не верю, что это произошло. Пока не пришло осознание того, что происходит.

Единственное – очень хочется, чтобы футбол был со зрителями. Сегодня матч посетили член исполкома УАФ, представители Ровенского ОВА, городского совета.

Концерты, по возможности, обращаются со зрителями, театральные представления. На футболе тоже должны быть болельщики. Это придало бы атмосфере.

Я знаю, что многие люди хотели бы попасть сегодня на игру. Но существуют ограничения безопасности. Мы должны их соблюдать.

Мы даже не транслировали эту игру сегодня из соображений безопасности. Хотя игра была действительно неплохая.

Сегодня у нас была своеобразная репетиция официальной игры. Была задача, чтобы все наши службы наладили свою работу, отработать и исправить все замечания, учесть все ошибки".