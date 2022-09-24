Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довольно боевым составом. Шахтер проиграл середняку чемпионата Польши
"Горняки" не забивали в этом поединке
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 24-го сентября донецкий "Шахтер" провел товарищеский матч против середняка чемпионата Польши ФК "Радомяк Радом".
"Горняки" дважды пропустили во втором тайме, но сами поразить ворота соперника подопечные Игоря Йовичевича не смогли.
"Радомяк Радом" - "Шахтер" 2:0
Голы: Табо Селе 52, Луиш Машаду 90
Состав украинской команды: 30. Андрей Пятов (46, 1. Алексей Шевченко) - 23. Лукас Тейлор (46, 15. Антон Дрозд), 26. Ефим Конопля (46, 16. Александр Роспутько), 32. Эдуард Козик (79, 27. Евгений Янович), 28. Марьян Фарина (62, 5. Андрей Булеза) - 9. Марьян Швед (25, 8. Олег Пушкарев), 17. Невен Джурасек (62, 4. Роман Савченко), 21. Кирилл Сигеев (62, 6. Михаил Хромей), 20. Дмитрий Топалов (62, 11. Иван Лосенко), 34. Иван Петряк (62, 22. Александр Ющенко) - 19. Андрей Кулаков (46, 14. Владислав Погорелый).
Популярное сейчас
- Украина - ситуативно первая. Турнирное положение сине-желтых в группе Лиги наций
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Все, кроме новичка из Днепра-1. Известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
- Ребров признался, предлагали ли ему вернуться в Динамо
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео