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Довольно боевым составом. Шахтер проиграл середняку чемпионата Польши

Премьер-лига
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"Горняки" не забивали в этом поединке

Довольно боевым составом. Шахтер проиграл середняку чемпионата Польши

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 24-го сентября донецкий "Шахтер" провел товарищеский матч против середняка чемпионата Польши ФК "Радомяк Радом".

"Горняки" дважды пропустили во втором тайме, но сами поразить ворота соперника подопечные Игоря Йовичевича не смогли.

"Радомяк Радом" - "Шахтер" 2:0

Голы: Табо Селе 52, Луиш Машаду 90

Состав украинской команды: 30. Андрей Пятов (46, 1. Алексей Шевченко) - 23. Лукас Тейлор (46, 15. Антон Дрозд), 26. Ефим Конопля (46, 16. Александр Роспутько), 32. Эдуард Козик (79, 27. Евгений Янович), 28. Марьян Фарина (62, 5. Андрей Булеза) - 9. Марьян Швед (25, 8. Олег Пушкарев), 17. Невен Джурасек (62, 4. Роман Савченко), 21. Кирилл Сигеев (62, 6. Михаил Хромей), 20. Дмитрий Топалов (62, 11. Иван Лосенко), 34. Иван Петряк (62, 22. Александр Ющенко) - 19. Андрей Кулаков (46, 14. Владислав Погорелый).

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В статье: Шахтер (Донецк) Радомяк (Радом)
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