Нидерландский новичок Динамо провел первую тренировку с киевлянами – ВИДЕО

Новоиспеченный игрок "Динамо" Джастин Лонвейк провел первую тренировку с "бело-синими".

После матча против "АЭК Ларнаки" в Лиге Европы киевляне получили несколько дней отдыха и вчера, 24 сентября, возобновили занятия на загородной базе в Вите-Литовской.

Руководил процессом помощник Мирчи Луческу Олег Гусев. Сам румынский специалист пока не присоединился к команде.

Также в тренировке приняли участие восстановившиеся от травм Денис Попов и Руслан Нещерет. Отметим, что они пропустили последние четыре поединка киевлян.

Кроме этих двух игроков, Владислав Кулач впервые за долгое время занимался в общей группе. В его активе нет ни одного матча в этом сезоне.