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Нидерландский новичок Динамо провел первую тренировку с киевлянами – ВИДЕО
Также в общую группу вернулись Попов и Нещерет
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Новоиспеченный игрок "Динамо" Джастин Лонвейк провел первую тренировку с "бело-синими".
После матча против "АЭК Ларнаки" в Лиге Европы киевляне получили несколько дней отдыха и вчера, 24 сентября, возобновили занятия на загородной базе в Вите-Литовской.
Руководил процессом помощник Мирчи Луческу Олег Гусев. Сам румынский специалист пока не присоединился к команде.
Также в тренировке приняли участие восстановившиеся от травм Денис Попов и Руслан Нещерет. Отметим, что они пропустили последние четыре поединка киевлян.
Кроме этих двух игроков, Владислав Кулач впервые за долгое время занимался в общей группе. В его активе нет ни одного матча в этом сезоне.
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