УПЛ. Минай - Львов 0:1. Тенденция неудобности

Клубный футбол во время окна сборных – это последствия перекроенного календаря. "Львов" не смог вовремя провести матч первого тура, поэтому использовал паузу ФИФА. Кстати, для "Миная" ситуация могла бы быть не выгодной, ведь два важных игрока команды Владимира Шарана вызываются в молодежную сборную. Эльдар Кулиев – в заявке "молодежки" на сентябрьский плей-офф со Словакией, Горин – в резервном списке. Но оба сегодня были в основном составе "Миная".

Есть и другая сторона медали. Если бы не этот матч, в пятом туре "Минай" вынужден был бы играть против "Динамо" без основного вратаря Бандуры, заработавшего дисквалификацию в поединке с "Ингульцем". А так отстранение пришлось на сегодняшнюю встречу, в которой у дублера Бандуры Пенькова не было слишком много работы.

Хотя в середине первого тайма он нивелировал выход сам на сам Бугая. Голкипер сыграл четко, при этом травмировав нападающего "Львова". Именно повреждение Бугая, а не его возможность забить гол, стало лейтмотивом 45-минутки. Перед тем травмировался Мишенко, еще до перерыва два грубых фола допустил Шишка, появившийся вместо одного из пострадавших (две желтые и красная). Футбол был очень боевым, напряженным, контактным, но не острым.

Относительно не острым… Ведь два момента "Миная" – это уже что-то. Забить дальним ударом мог Воробчак (выше), но самый лучший момент после хитрого розыгрыша штрафной получил Горин. Его выстрел головой голкипер "Львова" вряд ли вытащил бы – повезло, что мимо штанги.

Второй тайм …"Минай" начал очень агрессивно, с нацеленностью на ворота. Чувствовалось, что Шаран зарядил команду бороться за победу (неудивительно). И план заключался в быстром мяче. Кулиев после сбрасывания Воробчака чудом не попал в дальний угол, удар Хахлева с убойной позиции заблокировали в последний момент, а после удобного прострела со штрафного никто не отозвался на дальней штанге.

В прошлом туре "Минай" добыл знаковый результат – впервые в своей истории выиграл гостевой матч УПЛ. В этот раз исторический момент продолжался: еще никогда закарпатцы не одерживали две победы подряд в элитарном дивизионе. Более того: никогда раньше не брали очки в трех подряд поединках УПЛ. Ничья с "Колосом", победа над "Ингульцем"… и сегодня гонялись за викторией.

Но в погоне важно было не терять голову. Удар Муравского должен был охладить пыл хозяев, хотя главное, что была реакция Пенькова – он потащил из-под перекладины. Эпизод заметный, но не систематичный: "Минай" продолжал нагнетать, зажимая львовян возле их ворот.

Апогеем стал момент с участием Хахлева – дальний удар целил точно в нижний угол, из которого мяч вытащил вратарь. После этого были старания, попытки, но не реальные шансы. Да и "Львов" грамотно провел финальный отрезок - сбивал ритм и цеплялся за мяч... Да еще и умудрился забить. После розыгрыша стандарта на углу штрафной площади оставили одинокого Васильева, который после паса Бусько расстрелял ворота. "Минай" после того пошел на штурм, но создал лишь сумбур: Кулиев упал в штрафной площади, что сначала заставило рефери указать на "точку". Однако мгновенно решение было изменено: то ли из-за офсайда, то ли из-за игры рукой. Разобраться уже сложно.

Итак, упущен исторический момент для "Миная": мог быть первый случай с тремя подряд матчами с набранными очками, а есть тенденция неудобства - очередной поединок, в котором "Минай" не победил "Львов". Уже пятый раз подряд в УПЛ.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. Первый тур. 25.09.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Андрей Коваленко

ФК "Минай" - ФК "Львов" 0:1

Гол: Александр Васильев 90+1

ФК "Минай": Герман Пеньков, Иван Трубочкин (Валерий Рогозинский 83), Эльдар Кулиев, Егор Твердохлеб (Руслан Паламар 57), Дмитрий Немчанинов, Назарий Воробчак (Даниил Голуб 70), Олег Горин, Игорь Гончар, Алексей Хахлев (Евгений Селезнев 83), Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Даниил Колесник 57)

ФК "Львов": Иван Пономаренко, Назарий Муравский, Богдан Мишенко (Михаил Шишка 7), Виталий Бойко, Владислав Бугай (Артур Ременяк 28, Артем Вовкун 77), Назарий Ныч, Борис Крушинский (Роман Никитюк 77), Андрей Бусько, Артем Мильченко, Максим Грисьо, Александр Васильев

Предупреждения: Алексей Хахлев 55, Иван Трубочкин 68, Олег Горин 86, Вадим Витенчук 90 - Андрей Бусько 22, Назарий Муравский 32, Михаил Шишка 37, Михаил Шишка 39, Иван Пономаренко 42, Назарий Ныч 90+4

Удаление: Михаил Шишка 39