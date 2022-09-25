Йовичевич – о проигрыше польскому клубу: Радомяк – уровень УПЛ

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал поражение "горняков" в мтче против польского "Радомяка":

“ — Почему было принято решение сыграть товарищеский матч?

— Вынуждены в эти паузы играть, когда наши сборники выступают в национальных сборных. Использовавшие оставшихся футболистов присоединили к ним состав U-19, команду, играющую в Юношеской лиге УЕФА.

Есть запланированная работа, игроки хорошо работают, хотели использовать эту паузу, организовать эту игру против команды серьезного уровня.

Мы можем сказать, что это уровень УПЛ, эта игра принесла нам достаточно информации, как по интенсивности, так и по тактике. Посмотреть на нескольких футболистов, не имеющих игровой практики.

Можем ли мы рассчитывать на них в ближайшее время, потому что вскоре игра с “Металлистом”, а из сборной игроки вернутся за 2 дня до этого матча. Будет очень тяжело рассчитывать на всех.

— Как оцениваете игроков с U-19, их физические кондиции и их профессиональный уровень?

— Понятно, что это микс опыта и молодости, хотя не могу сказать, что наша первая команда очень опытная (улыбается — прим.), но это вдохновение и желание у них есть...

Был ощутим так называемый "жим-жим", мандраж в передачах. На своём уровне у них больше времени на принятие решений и меньшая интенсивность, меньший темп.

Надеюсь, что со Шведом ничего страшного.

Окей, проиграли, берем в актив, но не люблю проигрывать некогда. Двигаемся вперед.

— Вы сказали, что во втором тайме как никогда хотели, чтобы команда забила мяч. Почему?

— Футбол это эмоции, есть периоды в матче, когда ты видишь, что команда давит, доминирует, везет игру, и путем этого заслуживает гола. Оно не приходило, всегда немного не хватало. Не хватало немного смелости, активности”, - сказал Йовичевич.