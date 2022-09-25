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Дулуб – о победе над Минаем: Очень нервный и тяжелый матч для нас

Премьер-лига
(1 голосов)

Заработаны три очка в меньшинстве

Дулуб – о победе над Минаем: Очень нервный и тяжелый матч для нас

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал победу над "Минаем":

“ – Очень нервный и тяжелый матч для нас. И эмоциональный, ведь это первая победа для нас в сезоне. В условиях, игравших с минус одним игроком. Очень важна победа.

– Если провести опрос среди тренеров УПЛ, многие из них назовут "Львов" неудобным соперником. Благодаря чему заработали такое реноме?

– Благодаря сыгранности, мы все как одна семья. Как одна семья и играем.

– Сколько дней нужно на восстановление, – психологическое и физическое, – после такой игры?

– Мы должны быть готовы к следующему туру против "Днепра-1". Имеем пару повреждений и игрока с дисквалификацией из-за удаления. Будем работать, чтобы заменить всех.

– Как удается вам находить баланс между новостями из жизни и футболом?

– Трудно, к 22:00 всегда футбол, потом – сон, надо со свежей головой начинать новый день. Но тяжело играть и настраиваться на сто процентов во время войны”, - сказал Дулуб.

Отметим, что сейчас "Львов" находится на девятом месте в УПЛ, имея в активе четыре очка за четыре матча.

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В статье: Олег Дулуб Львов Минай
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