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Селезнев впервые в этом году сыграл в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Вышел в конце матча

Селезнев впервые в этом году сыграл в УПЛ

Фото: ФК Минай

Новина українською

37-летний нападающий Евгений Селезнев впервые в этом году и, соответственно, сезоне, сыграл в Украинской Премьер-лиге.

Украинский форвард вышел на 86-й минуте матча "Минай" - "Львов" в составе закарпатцев, заменив Алексея Хахлева.

В последний раз Селезнев играл в УПЛ еще в декабре 2021 года.

Напомним, что Евгению Селезневу нужно забить еще восемь голов, чтобы единолично стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.

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В статье: Евгений Селезнев Львов Минай
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.09.2022 в 16:48
ну как сыграл--опыт не пропьёшь
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