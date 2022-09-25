Премьер-лига
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Селезнев впервые в этом году сыграл в УПЛ
Вышел в конце матча
Фото: ФК Минай
37-летний нападающий Евгений Селезнев впервые в этом году и, соответственно, сезоне, сыграл в Украинской Премьер-лиге.
Украинский форвард вышел на 86-й минуте матча "Минай" - "Львов" в составе закарпатцев, заменив Алексея Хахлева.
В последний раз Селезнев играл в УПЛ еще в декабре 2021 года.
Напомним, что Евгению Селезневу нужно забить еще восемь голов, чтобы единолично стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.09.2022 в 16:48
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