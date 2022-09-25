Селезнев впервые в этом году сыграл в УПЛ

37-летний нападающий Евгений Селезнев впервые в этом году и, соответственно, сезоне, сыграл в Украинской Премьер-лиге.

Украинский форвард вышел на 86-й минуте матча "Минай" - "Львов" в составе закарпатцев, заменив Алексея Хахлева.

В последний раз Селезнев играл в УПЛ еще в декабре 2021 года.

Напомним, что Евгению Селезневу нужно забить еще восемь голов, чтобы единолично стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.