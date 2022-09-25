  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай – Львов: Видео-обзор матча первого тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай – Львов: Видео-обзор матча первого тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Победа за львовянами

Минай – Львов: Видео-обзор матча первого тура УПЛ

Фото: sportyvka/ Автор - Роман Породько

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 25 сентября, состоялся матч 1 тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2022/2023 между командами "Минай" (Ужгород) и "Львов" (Львов).

В принципиальном противостоянии команд Запада Украины победили львовяне (1-0).

Вашему вниманию видео-обзор матча:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде