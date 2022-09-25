Премьер-лига
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Минай – Львов: Видео-обзор матча первого тура УПЛ
Победа за львовянами
Фото: sportyvka/ Автор - Роман Породько
В воскресенье, 25 сентября, состоялся матч 1 тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2022/2023 между командами "Минай" (Ужгород) и "Львов" (Львов).
В принципиальном противостоянии команд Запада Украины
Вашему вниманию видео-обзор матча:
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