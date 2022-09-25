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Колос минимально обыграл Зарю в контрольном матче

Премьер-лига
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Все решил гол в первом тайме

Колос минимально обыграл Зарю в контрольном матче

Фото: ФК Заря

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Сегодня, 25 сентября "Колос" провел товарищеский поединок против луганской "Зари". В итоге подопечные Патрика ван Леувена потерпели минимальное поражение. Единственный мяч в этой встрече записал на свой счет 36-летний полузащитник "Колоса" Вадим Милько – хавбек поразил ворота кузнецов на 31-й минуте матча.

"Колос" (Ковалевка) - "Заря" (Луганск) - 1:0 (1:0)

Гол: Вадим Милько 31.

"Заря": 1. Александр Сапутин (ГК) (36. ГНП (ГК), 46), 8. Максим Лунев (70. Игорь Кирюханцев, 46), 10. Сергей Булеца (16. Назар Байрук, 82), 14. Максим Хлань (19. Ахмед Алибеков, 46), 20. Вячеслав Чурко (27. Евгений Шахов, 63), 31. Назарий Русин (17. Денис Нагнойный, 46), 32. Максим Имереков, 38. Максим Смиян (2. Богдан Бутко, 46), 68. Кристиан (7. Денис Антюх, 46), 74. Игорь Снурницын (3. Ярослав Кисиль, 82), 77. Олег Данченко (91. Даниил Алефиренко, 72).

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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