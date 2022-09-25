Кривбасс попрощался с тремя игроками

Криворожский ФК "Кривбасс" простился с тремя футболистами, покидающими клуб. О этом сообщает официальный сайт команды.

По взаимному согласию обеих сторон прекращены действия контрактов с защитником Глебом Попчуком и полузащитниками Иваном Козаком и Евгением Николашиным.

21-летний Попчук сыграл за "Кривбасс" 6 матчей (в сезоне-2020/2021), а в прошлом году выступал в аренде у херсонском "Кристалле" - 17 матчей.

20-летний Казак провел за красно-белых 1 игру (в сезоне-2020/2021). Как и Попчук прошлый год провел в аренде у "Кристалла" - 19 матчей/2 гола.

19-летний Николашин сыграл за криворожцев 1 матч (в сезоне-2020/2021). Сезон-2021/2022 выступал в аренде у "Любомире" Ставище (Вторая лига) – 15 матчей/1 гол. Весеннюю часть сезона-2021/22 провел в аренде в венгерской "Кишварде". Сыграл за дубль венгров 2 матча, забил 2 гола. Успел провести в новом сезоне 3 матча за "Кривбасс" U-19.