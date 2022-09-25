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Динамо не оставило шансов юношеской команде в товарищеском матче, дебют Лонвейка

Премьер-лига
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На опыте

Динамо не оставило шансов юношеской команде в товарищеском матче, дебют Лонвейка

fcdynamo.com

UA-Футбол
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Киевское "Динамо" сыграло товарищеский матч против юношеской команды U-19.

Старшие динамовцы не оставили шансов молодым одноклубникам, одержав победу 6-1.

Покером отличился Гармаш, дело доработали Кабаев и Буяльский. С пенальти ответил Кремчанин.

Впервые за команду сыграл новичок Джастин Лонвейк.

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В статье: Динамо (Киев)
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