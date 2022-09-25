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Динамо не оставило шансов юношеской команде в товарищеском матче, дебют Лонвейка
На опыте
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" сыграло товарищеский матч против юношеской команды U-19.
Старшие динамовцы не оставили шансов молодым одноклубникам, одержав победу 6-1.
Покером отличился Гармаш, дело доработали Кабаев и Буяльский. С пенальти ответил Кремчанин.
Впервые за команду сыграл новичок Джастин Лонвейк.
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