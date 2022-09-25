Мудрик рассказал, на какой позиции ему играть комфортнее всего

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, какую позицию на поле ему занимать комфортнее всего и кто является примерным игроком на этом месте. Слова молодого украинца цитирует The Times:

Мудрик – в Брайтон?

"Позиция в поле? Мне комфортнее всего на бровке, когда я могу один на один показать весь свой потенциал. У меня больше места для движения вперед, и я могу создать гораздо больше моментов, когда играю вингером.

В середине поля людей больше. Но, знаете, центр поля мне тоже подходит. Меня вдохновляет Роналду из-за того, что он показал, что можно сделать, если много работать и верить в себя. Мне нравится, как играет Криштиану. Я вижу себя именно таким вингером" – сказал он.