Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик рассказал, на какой позиции ему играть комфортнее всего
Талантливый украинец
shakhtar.com
Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, какую позицию на поле ему занимать комфортнее всего и кто является примерным игроком на этом месте. Слова молодого украинца цитирует The Times:
"Позиция в поле? Мне комфортнее всего на бровке, когда я могу один на один показать весь свой потенциал. У меня больше места для движения вперед, и я могу создать гораздо больше моментов, когда играю вингером.
В середине поля людей больше. Но, знаете, центр поля мне тоже подходит. Меня вдохновляет Роналду из-за того, что он показал, что можно сделать, если много работать и верить в себя. Мне нравится, как играет Криштиану. Я вижу себя именно таким вингером" – сказал он.
Популярное сейчас
- Наконец-то найдена замена для Степаненко. Итоги матча Армения – Украина. Аудиомнение #166
- В Херсоне убили коллаборанта-регионала
- Мактоминей пропустит матч с Украиной. Также могут не сыграть сразу четыре защитника Шотландии
- Космическая сумма. Инсайдер озвучил цену за Мудрика, которая устроит Шахтер
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 14:40 Украинские Миколенко, Яремчук, Тымчик, но без Ярмоленко. Стартовый состав сборной Украины на матч с Арменией
- 09:46 Украинские Все, кроме новичка из Днепра-1. Известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
- 15:10 Зарубежные Карточный домик Петракова. Почему Украина так безвольно уступила Шотландии. Аудиомнение #165