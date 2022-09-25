  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Наконец-то нормальный футбол

Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время международной паузы, когда за две недели из нормального футбола только матчи национальной и молодежной сборных Украины, настоящим глотком свежего воздуха стал перенесенный поединок первого тура УПЛ между "Минаем" и "Львовом". Яркая и неуступчивая заруба с десятком желтых карточек, удалением, дебютным матчем в сезоне Селезнева и лучше любой боливудской драмы развязкой: победным голом коллектива, который играл больше тайма в меньшинстве, в компенсированное ко второму тайма время.

Нашему фотокорреспонденту Александру Приходько удалось побывать на этой встрече. И теперь он делится с вами эмоциями через свои работы.

Фотогалерея

Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 1Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 2Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 3Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 4Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 5Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 6Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 7Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 8Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 9Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 10Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 11Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 12Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 13Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 14Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 15Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 16Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 17Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 18Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 19Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 20Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 21Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 22Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 23Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 24Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 25Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 26Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 27Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 28Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 29Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 30Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 31Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 32Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 33Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 34Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 35Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 36Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 37Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 38Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 39Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 40Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 41Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 42Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 43Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 44Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 45Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 46Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 47Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 48Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1 - фото 49
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде