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Победа из ничего. Фоторепортаж с матча Минай – Львов 0:1
Наконец-то нормальный футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Во время международной паузы, когда за две недели из нормального футбола только матчи национальной и молодежной сборных Украины, настоящим глотком свежего воздуха стал перенесенный поединок первого тура УПЛ между "Минаем" и "Львовом". Яркая и неуступчивая заруба с десятком желтых карточек, удалением, дебютным матчем в сезоне Селезнева и лучше любой боливудской драмы развязкой: победным голом коллектива, который играл больше тайма в меньшинстве, в компенсированное ко второму тайма время.
Нашему фотокорреспонденту Александру Приходько удалось побывать на этой встрече. И теперь он делится с вами эмоциями через свои работы.
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