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Мудрик: Раз в неделю пробиваю 100 штрафных на тренировке

Премьер-лига
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Занимает это около полтора часа

Мудрик: Раз в неделю пробиваю 100 штрафных на тренировке

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер национальной сборной Украины и "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, как индивидуально работает над собой на тренировках.

"Футбол - это не только про 90 минут на поле. Это также о многих факторах вне поля - тренажерный зал, восстановление, питание и то, как ты тренируешься.

Да, я тренирую штрафные удары. Это важная часть игры и я могу забить много голов со штрафных. Раз в неделю я выбираю день и пробиваю 100 штрафных на тренировке. Это занимает около полтора часа", - сказал Мудрик.

В этом сезоне Мудрик отыграл в составе "горняков" в 5 матчах, в которых забил два гола и оформил три ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
The Times

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