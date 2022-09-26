Мудрик: Раз в неделю пробиваю 100 штрафных на тренировке

Вингер национальной сборной Украины и "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, как индивидуально работает над собой на тренировках.

"Футбол - это не только про 90 минут на поле. Это также о многих факторах вне поля - тренажерный зал, восстановление, питание и то, как ты тренируешься.

Да, я тренирую штрафные удары. Это важная часть игры и я могу забить много голов со штрафных. Раз в неделю я выбираю день и пробиваю 100 штрафных на тренировке. Это занимает около полтора часа", - сказал Мудрик.