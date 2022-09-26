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Мудрик: Раз в неделю пробиваю 100 штрафных на тренировке
Занимает это около полтора часа
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер национальной сборной Украины и "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, как индивидуально работает над собой на тренировках.
"Футбол - это не только про 90 минут на поле. Это также о многих факторах вне поля - тренажерный зал, восстановление, питание и то, как ты тренируешься.
Да, я тренирую штрафные удары. Это важная часть игры и я могу забить много голов со штрафных. Раз в неделю я выбираю день и пробиваю 100 штрафных на тренировке. Это занимает около полтора часа", - сказал Мудрик.
В этом сезоне Мудрик отыграл в составе "горняков" в 5 матчах, в которых забил два гола и оформил три ассиста.
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