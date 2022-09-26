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Гайдучик: Забить первый гол на новой арене Вереса – большая честь
Ровенский клуб сыграл спарринг на реконструированном стадионе
Фото: НК Верес
Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик поделился впечатлением по поводу открытия реконструированного стадиона "Авангард" и спарринга с командой U-19 (6:0). Добавим, что первые три гола как раз он забил.
"Впечатления – невероятные. Я играл на старом стадионе за молодежку "Вереса", прекрасно его помню. Сейчас все сильно изменилось. Примечательно, что все пытаются организовать лучшие условия для команды. Поэтому эмоции – только самые лучшие.
Мои три гола сегодня – результат работы на тренировках. Верю, что голы придут ко мне и в официальных матчах этого сезона.
Забить первый гол на новой арене – большая честь. А тем более – оформить хет-трик. Очень рад", - цитирует футболиста пресс-служба ровенчан.
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