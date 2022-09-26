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Во время игры Кривбасс и Ингулец прятались в бомбоубежище - ФОТО

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Во время игры Кривбасс и Ингулец прятались в бомбоубежище - ФОТО

Фото: ФК Інгулець

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В пятницу, 23 сентября состоялся контрольный поединок между командами УПЛ "Кривбасс" и "Ингулец". Поединок проходил в Кривом Роге и завершился боевой ничьей - 2:2.

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При этом футболисты не смогли отыграть матч в спокойном режиме. Из-за воздушной тревоги игра была приостановлена. Команды прошли в бомбоубежище, как того требуют установленные правила безопасности. Спустя некоторое время после сигнала отбоя воздушной тревоги матч был продолжен. "Ингулец" показал, как игроки проводили время в укрытие:

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
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