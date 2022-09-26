Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во время игры Кривбасс и Ингулец прятались в бомбоубежище - ФОТО
Таковы нынешние реалии
Фото: ФК Інгулець
В пятницу, 23 сентября состоялся контрольный поединок между командами УПЛ "Кривбасс" и "Ингулец". Поединок проходил в Кривом Роге и завершился боевой ничьей - 2:2.
При этом футболисты не смогли отыграть матч в спокойном режиме. Из-за воздушной тревоги игра была приостановлена. Команды прошли в бомбоубежище, как того требуют установленные правила безопасности. Спустя некоторое время после сигнала отбоя воздушной тревоги матч был продолжен. "Ингулец" показал, как игроки проводили время в укрытие:
Популярное сейчас
- Первые финалисты Лиги Наций, смена лидеров в Первой лиге. Главные новости за 25 сентября
- Лига наций C1. Жерсон забивает победный за Люксембург, турки теперь проигрывают и на Фарерах
- Динамо не оставило шансов юношеской команде в товарищеском матче, дебют Лонвейка
- Капитан Зари стал игроком Шахтера
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
Новости по теме
- 20:33 Украинские Ямаец и нидерландец в Динамо, украинцы в Шахтере. Трансферное окно в УПЛ закрыто: все переходы
- 14:55 Украинские Тренер Ингульца: Воздушная тревога привела к вынужденному перерыву, из-за чего темп спарринга против Кривбасса упал
- 22:05 Украинские Кривбасс и Ингулец в спарринге расписали боевую ничью