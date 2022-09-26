Во время игры Кривбасс и Ингулец прятались в бомбоубежище - ФОТО

В пятницу, 23 сентября состоялся контрольный поединок между командами УПЛ "Кривбасс" и "Ингулец". Поединок проходил в Кривом Роге и завершился боевой ничьей - 2:2.

Читайте также Кривбасс попрощался с тремя игроками

При этом футболисты не смогли отыграть матч в спокойном режиме. Из-за воздушной тревоги игра была приостановлена. Команды прошли в бомбоубежище, как того требуют установленные правила безопасности. Спустя некоторое время после сигнала отбоя воздушной тревоги матч был продолжен. "Ингулец" показал, как игроки проводили время в укрытие: