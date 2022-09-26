Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Днепра-1 вернулся в общую группу команды
Артем Громов восстановился после травмы
Фото: scdnipro1.com.ua
Нападающий "Днепра-1" Артем Громов восстановился после травмы, сообщает официальный сайт днепрян.
32-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе команды. Напомним, форвард получил повреждение перед выездным матчем против "Аполлона" в Лиге конференций.
Отмечается, что в лазарете остаются Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита.
"Днепр-1" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. 1 октября команда Александра Кучера сыграет во Львове против одноименного клуба.
Популярное сейчас
- Забросали навесами. Австрия - Хорватия 1:3. Видео голов и обзор матча
- Лига наций C1. Жерсон забивает победный за Люксембург, турки теперь проигрывают и на Фарерах
- Лига наций. Дания – Франция 2:0. Мбаппе и компания свою часть задачи не выполнили
- Первая в сезоне победа Львова, Кривбасс и Ворскла в зоне вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО