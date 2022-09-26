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Нападающий Днепра-1 вернулся в общую группу команды

Премьер-лига
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Артем Громов восстановился после травмы

Нападающий Днепра-1 вернулся в общую группу команды

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Громов восстановился после травмы, сообщает официальный сайт днепрян.

32-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе команды. Напомним, форвард получил повреждение перед выездным матчем против "Аполлона" в Лиге конференций.

Отмечается, что в лазарете остаются Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита.

"Днепр-1" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. 1 октября команда Александра Кучера сыграет во Львове против одноименного клуба.

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В статье: Артем Громов СК Днепр-1
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