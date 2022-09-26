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Кульминация для Украины, возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на неделю

Премьер-лига
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Завершение Лиги Наций, возвращение национальных чемпионатов

Кульминация для Украины, возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на неделю

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол традиционно собрал для вас расписание важнейших и самых интересных с нашей точки зрения матчей на следующую неделю - с 26 сентября по 2 октября

Понедельник, 26 сентября

Лига Наций продолжается. Главная интрига - кто выйдет в финал четырех от группы 3 - Венгрия или Италия, которые встретятся в очном поединке. Есть и классика европейского футбола - Англия - Германия. Саутгейту нужно доказывать, что он держит ситуацию под контролем.

  • Венгрия - Италия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
  • Англия - Германия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Вторник, 27 сентября

А в этот день Лига Наций завершится (если не считать финал четырех). Конечно, в первую очередь, нас интересует матч сборной Украины против Шотландии - сине-желтым нужна только победа. В дивизионе А первое место в группе 2 разыграют Португалия и Испания, Швейцария и Чехия определят, кто вылетит из элиты. Во втором дивизионе также стоит внимания матч Норвегия - Сербия за первое место в группе 4. Ну и не забывайте, что молодежная сборная Украины сыграет со Словакией ответный матч за выход на Евро.

  • Украина U-21 - Словакия U-21. Отбор по Евро-2023. 18:30. Суспільне, региональные каналы
  • Украина - Шотландия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
  • Португалия - Испания. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
  • Швейцария - Чехия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
  • Норвегия - Сербия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
  • Швеция - Словения. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Пятница, 30 сентября

В выходные возвращаются национальные чемпионаты. В УПЛ в пятницу запланировано два матча - "Верес" сыграет первый официальный матч на реконструированном стадионе "Авангард", соперник - "Рух". Второй матч - "Металлист 1925" - "Колос". Вечером "Бавария" попытается прервать серию неудач в Бундеслиге в матче с амбициозным "Байером". Во Франции "Марсель", пытающийся конкурировать с ПСЖ, сыграет с "Анже".

  • "Верес" - "Рух". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Металлист 1925" - "Колос". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Бавария" - "Байер". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
  • "Анже" - "Марсель". Лига 1. 22:00. MEGOGO

Суббота, 1 октября

В УПЛ будет три матча. Центральной выглядит встреча "Металлиста" с "Шахтером". Но и "Львов" - "Днепр-1" и "Ингулец" - "Ворскла" достойны внимания. В АПЛ состоится дерби Лондона - "Арсенал" - "Тоттенхэм", возможно, уже вернется Зинченко. Ливерпуль будет экзаменовать Де Дзерби и его Брайтон, а Миколенко поедет в Саутгемптон. В Италии внимание будет приковано к матчу "Интер" - "Рома", в Испании "Барселона" приедет в гости к "Мальорке", но центральной выглядит игра между "Севильей" и "Атлетико", во Франции ПСЖ будет принимать "Ниццу".

  • "Ингулец" - "Ворскла". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Львов" - "Днепр-1". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
  • "Металлист" - "Шахтер". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Арсенал" - "Тоттенхэм". ОПЛ. 14:30. Setanta Sports
  • "Кельн" - "Боруссия" Д. Бундеслига. 16:30. Setanta Sports
  • "Ливерпуль" - "Брайтон". ОПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Саутгемптон" - "Эвертон". ОПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Интер" - "Рома". Серия А. 19:00. MEGOGO
  • "Севилья" - "Атлетико". Ла Лига. 19:30. MEGOGO
  • "Эмполи" - "Милан". Серия А. 21:45. MEGOGO
  • "Мальорка" - "Барселона". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
  • ПСЖ - "Ницца". Лига 1. 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 2 октября

В последний день недели "Динамо" приедет в гости к "Минаю", "Черноморец" встретится с "Александрией", а "Заря" примет "Кривбасс". В Англии следим за дерби Манчестера. В Италии "Аталанта" сыграет с "Фиорентиной", а "Ювентус" - с "Болоньей". "Реал" примет "Осасуну", а во Франции рекомендуем к просмотру матч "Ланс" - "Лион". Да и "Лорьян" - "Лилль" обещает голевую перестрелку.

  • "Минай" - "Динамо". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Черноморец" - "Александрия". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
  • "Заря" - "Кривбасс". УПЛ. 17:00. УНИАН
  • "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед". ОПЛ. 16:00. Setanta Sports
  • "Лидс" - "Астон Вилла", АПЛ. 18:30. Setanta Sports
  • "Аталанта" - "Фиорентина". Серия А. 19:00. MEGOGO
  • "Ювентус" - "Болонья". Серия А. 21:45. MEGOGO
  • "Реал" - "Осасуна". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
  • "Лорьян" - "Лилль". Лига 1. 14:00. MEGOGO
  • "Ланс" - "Лион". Лига 1. 22:00. MEGOGO
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В статье: Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Лига 1 Лига Наций Ла Лига Украинская Премьер-лига
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