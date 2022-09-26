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Бутко: Уехать из Шахтера – не моя инициатива. Фамилию не назову, многие и так поймут

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник находился в структуре "горняков" 13 лет

Бутко: Уехать из Шахтера – не моя инициатива. Фамилию не назову, многие и так поймут

Фото: Google

Новина українською

Защитник луганской "Зари" Богдан Бутко рассказал, почему у него не вышло заиграть в донецком "Шахтере". Напомним, что украинец находился в структуре "горняков" 13 лет.

– Это не от меня зависело. Меня начали отодвигать, не давали играть. Поэтому я поехал в Польшу в "Лех", а затем – в Турцию. Это была не моя инициатива уехать из "Шахтера". Кого-то другого, я догадываюсь, кто это мог сделать, но фамилию говорить не буду, многие поймут, кто это.

– Держите обиду на "Шахтер"?

– Нет, ни в коем случае. Этот клуб мне многое дал. И все-таки я поиграл немного за "Шахтер" и могу только поблагодарить донецкий клуб.

– Что вам больше всего нравилось в "Шахтере"?

– Все, в принципе. Если команда постоянно играет в Лиге чемпионов, это серьезный уровень.

– Были какие-то вещи, которые вам не нравились в "Шахтере"?

– Трудно сказать. Это разве тренировочный процесс или бытовой. Я думаю, что в каждой команде есть что-то положительное и отрицательное. В таких больших клубах, как "Шахтер", больше позитива все-таки.

– С каким тренером вам было комфортнее всего работать?

– А я, получается, только с Паулу Фонсекой тренировался, разве еще с Мирчей Луческу был на сборах. При Фонсеке я играл как раз за "Шахтер". Впоследствии был Луиш Каштру. Как раз при нем меня забрали – я уже с ним не играл. Сказать что-нибудь плохое о Каштру не могу, ведь, возможно, это была не его инициатива, чтобы я не играл за команду.

У меня с каждым тренером были хорошие отношения – и с моей стороны, и с их. Здесь больше другое сыграло роль. Либо какие-то деньги, либо нужно было ставить бразильцев. Точно сказать не могу, – отметил Бутко.

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В статье: Богдан Бутко Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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