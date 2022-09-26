Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ингульца: Передали ВСУ трофейный танк
Александр Поворознюк украл танк у россиян еще в начале войны
Фото: ФК Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что передал Вооруженным силам Украины отобранный у россиян танк.
"Танк мы взяли в первые дни войны. Я уже понял, что сюда уж точно орки не придут, то танк нам точно не нужен. Думаю, что ВСУ он принесет больше пользы, поэтому мы решили его передать.
Танк мы передали спецподразделению, которое пока не можем назвать. Так попросил комбриг и высшее руководство нашего государства.
Передаем не только танк. Будем отгружать трофейные автоматы. Трофейные все зарегистрировали", – сказал Поворознюк в интервью клубного телеканала.
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Петраков: Я хочу, чтобы у нас не было единственного основного состава
- На россии доброволец расстрелял начальника городского военкомата
- СМИ: Форвард Фенербахче перейдет в Динамо: названа сумма трансфера
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Новости по теме
- 11:26 Украинские Президент Ингульца жестко избил диверсанта, расставлявшего метки для россиян
- 14:14 Украинские "А у кого я спи***л танк?" Президент Ингульца - о встрече с российской армией
- 18:22 Украинские Поворознюк - херсонцам: Будут бежать те рашики на велосипедах на@@й б@@ть, пока ветер в ту сторону