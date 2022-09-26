Президент Ингульца: Передали ВСУ трофейный танк

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что передал Вооруженным силам Украины отобранный у россиян танк.

"Танк мы взяли в первые дни войны. Я уже понял, что сюда уж точно орки не придут, то танк нам точно не нужен. Думаю, что ВСУ он принесет больше пользы, поэтому мы решили его передать.

Танк мы передали спецподразделению, которое пока не можем назвать. Так попросил комбриг и высшее руководство нашего государства.

Передаем не только танк. Будем отгружать трофейные автоматы. Трофейные все зарегистрировали", – сказал Поворознюк в интервью клубного телеканала.