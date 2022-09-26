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Громов вернулся в общую группу Днепра-1
В лазарете команды остаются Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита
scdnipro1.com.ua
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Как сообщает официальный сайт днерпян, восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды форвард Артем Громов.
Напомним, что он получил повреждение перед выездным матчем на Кипре и прошел курс реабилитации. В лазарете, таким образом, остаются Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита.
Громов перешел в "Днепр-1" минувшим летом из "Зари". В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах во всех турнирах.
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