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Громов вернулся в общую группу Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

В лазарете команды остаются Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита

Громов вернулся в общую группу Днепра-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата.

Как сообщает официальный сайт днерпян, восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды форвард Артем Громов.

Напомним, что он получил повреждение перед выездным матчем на Кипре и прошел курс реабилитации. В лазарете, таким образом, остаются Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита.

Громов перешел в "Днепр-1" минувшим летом из "Зари". В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах во всех турнирах.

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В статье: Артем Громов СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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