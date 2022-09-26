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НАПК проверяет Григория Суркиса из-за лоббирования закона про телеправа
Те самые поправки к закону О физической культуре и спорте
fcdynamo.com
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку в отношении экс-президента
"Национальное агентство по предотвращению коррупции (…) осуществляет сбор доказательств относительно наличия/отсутствия в действиях народного депутата Украины 9 созыва Суркиса Григория Михайловича признаков административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ст. 172-7 КУоАП (предотвращение конфликта интересов, - ред.)", - говорится в запросе НАПК в ВРУ.
НАПК подозревает, что Григорий Суркис мог лоббировать и лично проголосовать за законопроект об изменениях в Закон "О физической культуре и спорте" вопреки конфликту интересов.
В рамках расследования НАПК потребовало от Верховной Рады Украины: повестку дня, протокол, стенограмму спортивного Комитета ВРУ, который рассматривал законопроект накануне вынесения его в сессионный зал, аудио- и видеозапись соответствующего заседания Комитета, сведения об авторах проекта закона и т.д.
Речь идет о документе, который якобы инициировали президенты нескольких футбольных клубов, которые накануне занимались бойкотом единого телепула Украинской Премьер-Лиги. Однако украинские СМИ сразу назвали именно Суркисов инициаторами и лоббистами этого законопроекта, поскольку его принятие, кроме возможностей дальнейшего блокирования телепула, предусматривает также коммерческие выгоды для бизнесов младшего из Суркисов - Игоря.
Поскольку последний является совладельцем ФК "Динамо" и параллельно совладельцем части медиа-группы 1+1, то игнорируя телепул УПЛ и передавая телеправа "плюсам", Суркис получает пути дополнительного заработка.
"…Григорий Суркис смог пролоббировать документ, позволяющий его семье и родному брату Игорю Суркису дважды заработать на телетрансляции футбольных матчей: сначала как владельцу ФК "Динамо", а потом еще как владельцу медиагруппы 1+1", - сообщалось ранее в СМИ, подчеркивая, что Григорий Суркис является секретарем спортивного комитета ВРУ, который рассмотрел проект ЗУ в невиданном ранее сверхбыстром темпе.
Напомним, пролоббированный законопроект определил, что организатором футбольного матча является "футбольный клуб команды-хозяина". При этом, многие эксперты и юристы считают, что такая новая норма украинского законодательства противоречит международным спортивным правилам и подрывает перспективы развития украинских футбольных клубов.
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